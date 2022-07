¿Eres borracho fresa?

Una nueva bebida preparada llegó para romper con los estereotipos de las tradicionales micheladas; ahora con forma de Tutsi Pop para los más fresas.

CDMX.- En el mismo puesto donde se sirve la Kittychela ya llegaron las Tutsichelas; una bebida preparada que promete ser del gusto de los borrachos más fresas. La creación fue mostrada a través de un video de TikTok, que demuestra que con cualquier envase se puede preparar una michelada original.

“En el mismo lugar que las Kittychelas”, se lee en la descripción del video, mientras de fondo se observa cómo sirven la cerveza en un gran envase de plástico con forma de Tutsi Pop.

Al igual que una cerveza preparada llevan su tradicional: limón, cerveza de barril, chilito y sus tradicionales gomitas de sabores, pero con la diferencia de que el envase es más grande y por su tamaño resulta difícil de agarrar con una sola mano y de tomar de un solo trago.

¿Dónde está el puesto de las Tutsichelas?

Al igual que las micheladas con forma de Hello Kitty resulta que ahí preparan las Tutsichelas, que se han popularizado entre los borrachos más fresas.

El video de su preparación ha llamado la atención de los morbosos y también de aquellos que desean probarlas de inmediato, sin embargo, entre semana no es posible tomar estas bebidas alcohólicas ya que el tianguis donde se sirven las Tutsichelas solo se pone el fin de semana.

Recopilando miles de vistas el video de la cerveza preparada se popularizó y hasta este lunes 25 de julio recopiló más de 103 mil 600 comentarios y ha recibido más de 878 mil 500 vistas en TikTok.

Ahora en esta ocasión la creadora de contenido ‘fueteteh’ subió un video donde compartió la ubicación del lugar y explicó cómo llegar ahí.

¿Qué dicen los usuarios sobre las Tutsichelas?

Aunque eso ya se había antes llama la atención que ahora las chelas se sirvan en todo tipo de envases y han surgido quejas por parte de los paladares más exigentes y en especial de aquellos más fresas.

En los comentarios el video de TikTok el público se queja de la idea de las micheladas. La mayoría han reiterado que el invento ha llegado al absurdo y a algunos otros les llama la atención que detrás de las Tutsichelas está escondida otra bebida lista para romper las redes sociales.

“Esto ya se salió de control”, “¿Por qué no pueden tomar en un perro vaso común?”, “México es tan surrealista”, “Ya me canse de fingir que no quiero una de esas pero la verdad es que la necesito”, se lee en los comentarios del video de TikTok.

Sin duda las Tutsichelas llegaron para quedarse y cabe aclarar que su costo es de 120 pesos, de acuerdo con información de la creadora del video.