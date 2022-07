Quiere Narciso Agúndez quedarse con el control de Morena

La Paz, Baja California Sur.- La dirigencia estatal de Morena en el Estado, dio a conocer la lista oficial de aspirantes para consejeros y consejeras estatales del partido que serán votados el próximo 31 de julio, destacando la “mano” de la senadora, Lucía Trasviña.

La mañana de este sábado, la dirigencia de Morena en Baja California Sur, por medio de sus redes sociales dio a conocer la lista oficial de los aspirantes a consejeros y consejeras estatales, destacando los nombres de Adrián Chávez, ex dirigente del PRD; Lirio Carmesí, afín a la senadora Lucía Trasviña; Guillermo Guzmán, enlace Nacional de Morena; Rubén Muñoz Alvarez, ex alcalde de La Paz y actual diputado federal y Brisa Gastélum, militante morenista del grupo de la legisladora federal, Lucía

“Tenemos que renovarnos, tenemos que buscar que Morena como partido continúe creciendo dentro de Baja California Sur; que el proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no se pierda en el camino por grupo políticos externos, que no pertenecen al proyecto de Nación y que vienen del Partido del Trabajo (PT)” señalaron.

militantes de Morena que aspiran a ser votados para consejeros estatales, quienes agregaron:

“Nosotros estamos en el libre derecho de postularnos, ojalá la gente pueda respaldarnos, pero, vemos con buenos ojos, que la Senadora Lucía Trasviña no piensa dejarles el partido a gente ajena a Morena”.

“Se habla de que Adrián Chávez, ex presidente estatal del PRD cuando Narciso Agúndez era gobernador, desea encabezar la dirigencia de Morena, pero, eso no lo vamos a permitir. No puede ser que el gobernador del Estado, Víctor Castro quiera entregarle Morena al ex gobernador Narciso como le está entregando su gobierno”.

Otro de los postulados agregó a esta redacción: “Adrián Chávez representa a Narciso Agúndez y compañía, y ellos, no son Morena, son el Partido del Trabajo”.