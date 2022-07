Marcharon para exigir a mineros regresen a trabajar al Boleo

Mulegé, Baja California Sur.- Un medio centenar de personas marchó la tarde de este viernes por las calles de la mulegina comunidad de Santa Rosalía en demanda de que los trabajadores El Boleo, regresen a laborar a la minera, luego de 16 días de huelga en demanda de mejoras salariales y un justo reparto de utilidades.

La columna, que partió del Parque Morelos, fue convocada a participar desde el jueves a través de mensajes colocados en las redes sociales, en los que se invitó a la “población en general, trabaje o no directamente con El Boleo” a sumarse a “una marcha pacífica para manifestarnos a favor de regresar a trabajar”.

En el post, en los que se invitaba a “personal de confianza, familias de los mismos y proveedores” se aclaraba que la finalidad de la marcha era “demostrar a la población y a las autoridades que también somos muchos que los que queremos mantener la fuente de empleo y el progreso de Santa Rosalía”.

“La idea es no estar en contra de los sindicalizados, sino que tomen en cuenta que también los empleados de confianza y la población en general se ve afectada”, aclararon los convocantes a la marcha que exigía que los poco más de mil trabajadores de la minera levantaran la huelga y regresaran a sus puestos.

Al conocerse la convocatoria, el Sindicato de Mineros Sección 329 que representa a más de un millar de empleados de MMB, consideraron que la “marcha que organizan trabajadores de confianza para llevarse a cabo el día de hoy (viernes) debería llamarse marcha pro quédate callado no exijas tus derechos laborales, no me pidas bono por no haber utilidades y mucho menos me pidas un aumento salarial acorde a la inflación del país y sigue dejándote amedrentar y pisotear por extranjeros abusivos que te quieren seguir explotando pagando barato sin que veas un beneficio real para tu familia y si opinas diferente te corro injustificadamente. Así se debería de llamar la marcha planeada por parte de los trabajadores de confianza buscando los intereses de la empresa”.

“Vamos para delante ni un paso atrás”, dejó claro el Sindicato de Trabajadores de El Boleo.