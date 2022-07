Quiso la novia sorprenderlo anunciándole su embarazo

La novia infiel compartió el embarazo como una buena noticia, pero no sabía que él ya se había hecho la vasectomía para no tener hijos.

CDMX.- El nuevo trend “Es un 10 pero…”, sigue acumulando anécdotas en TikTok; en esta ocasión, se trata de una novia infiel embarazada.

El usuario David Blanco, contó cómo fue que se enteró que su novia le estaba siendo infiel desde hace bastante tiempo.

Como si de una telenovela se tratase, resulta que la novia se embarazó y compartió la noticia con su pareja; no obstante, él ya se había hecho la vasectomía.

Claro que este “ligero” detalle no lo conocía la novia, por lo que su infidelidad quedó al descubierto.

¿De quién estaba embarazada?, ¿con quién había sido infiel?, el video de TikTok cuenta cada detalle de la historia.

Se hizo la vasectomía, pero nunca lo comentó con su novia

A través de un video en TikTok, David Blanco se unió al trend “Es un 10 pero…” para compartir la historia de su novia infiel.

La pareja se conocía desde la preparatoria, y ambos tenían una buena relación con las familias.

Aunque parecía que los dos estaban muy enamorados, las cosas no salieron como lo esperaban.

Después de acabar la escuela, novio y novia se fueron a vivir juntos. Incluso, atravesaron por un “embarazo psicológico”.

Dado que fue un episodio doloroso para ellos, David Blanco decidió hacerse la vasectomía. Nunca se lo comentó a su novia porque “¿qué caso tenía?”.

“Tú dices ‘la neta no quiero tener hijos, ahorita no, nunca me he visto con niños’, y te haces una vasectomía, y por cosas del destino nunca le dices que te (la) hiciste” señala usuario de TikTok.

El procedimiento fue exitoso, pues él se sometió a varios estudios para confirmar que ya no podía tener hijos.

Para su sorpresa -y decepción- su novia llegó con la noticia de estar embarazada. Solo una infidelidad podía explicar el hecho extraordinario.

“Tú dices ‘la neta no quiero tener hijos, ahorita no, nunca me he visto con niños’, y te haces una vasectomía, y por cosas del destino nunca le dices que te (la) hiciste” apuntó el usuario de TikTok.

Novia infiel le dice que está embarazada; era del mejor amigo de él

David Blanco se hizo la vasectomía y, gracias a ello, se enteró que su novia le era infiel.

Luego de que la novia le revelara la “buena noticia”, él la enfrentó y habló sobre la vasectomía que se hizo varios años antes.

La novia no supo qué hacer cuando su infidelidad se destapó.

“Obviamente, ella no sabe que tú tenías la vasectomía y tú le preguntas algo histérico ‘¿de quién era?’, no te dice” dijo el usuario de TikTok,

Como si la historia no fuera suficientemente trágica en este punto, la respuesta a ¿quién es el padre del bebé? empeora todo.

La novia había sido infiel con el mejor amigo de él

“Después te enteras que era de tu mejor amigo, de ese entonces, que te llevabas con él desde la primaria”, lamentó el usuario de TikTok.

A pesar de serle infiel, novia siguió buscándolo: “esos hijos pueden ser tuyos”

Un novia infiel que se embarazó del mejor amigo, aún tuvo el descaro de buscar a su entonces pareja.

Así lo reveló David Blanco en su anécdota de TikTok, luego de mudarse a otro estado para no saber nada de la mujer.

“Año con año me sigue buscando, incluso me decía que, si quisiera, esos hijos podrían ser míos si quería” revela el usuario de TikTok.

Nunca aceptó el trato de su -ex-novia infiel, pero ella se convirtió en una “sombra” que arruinó cada una de sus relaciones futuras.

“No vuelves a tener novia desde ese día, ya casi cumples nueve años soltero, porque cada vez que quieres salir con alguien, ella busca la manera de arruinarlo”, señaló.

El video de la novia infiel embarazada del mejor amigo, ganó más de 2.7 millones de vistas y medio millón de ‘me gusta’.

Asimismo, reúne comentarios donde los usuarios se compadecen de la víctima de la infidelidad.

“Ven, te abrazo”; “Este trend se convirtió en storytime”; “Ya ganó el trend y un año de terapia”; “Orden de restricción desde ya”, escribieron.