Se manifestaron en Palacio de Gobierno prestadores de servicios turísticos de El Manglito

La Paz, Baja California Sur.- Prestadores de servicios turísticos que operan en El Manglito se manifestaron la mañana de este lunes, con todo y pangas, en el palacio de Gobierno para entregar un oficio donde dejan clara su inconformidad por el otorgamiento de una concesión a particulares en playa los Jordanes en el corazón del tradicional barrio paceño.

A pesar de que la pasada semana la Administración Portuaria Integral anunció un acuerdo con parte de los afectados con el otorgamiento de la concesión en el que se comprometía a mantener público el acceso a la rampa de botado, Neza Tovar Lee aclaró que este ofrecimiento de la autoridad estatal solo contempla el botado de una embarcación a la vez, cuando lo que usualmente son cinco los botes que como promedio se hacen a la mar de manera simultánea.

Asimismo, Tovar Lee, representante de unos 93 prestadores de servicios para avistamiento de tiburón ballena aclaró que su gremio no acudió a la reunión de la semana pasada donde se tomó este acuerdo, debido a que consideraron que son sus declaraciones y posturas, el titular de API, Narciso Agúndez Gómez “minimizó” sus demandas y el problema que la concesión general.

“Con nosotros no hubo acuerdo, van a mantener acceso público pero para una embarcación a la vez cuando en este momento se hacen 5 botados simultáneamente” explicó el representante de más de 90 prestadores de servicios turísticos tiburón ballena al que se han sumado unos 40 dedicados a ofrecer paseos a la Isla Espíritu Santo.

A grandes rasgos, el documento que se entregará en Palacio de Gobierno pide se revoque concesión de acuerdo a los plasmado en la Ley de Puertos y aunque no pueden adelantar vísperas sin conocer la respuesta oficial a sus peticiones, sin que signifique una “amenaza ni advertencia”, de no mantenerse pública y sin ninguna limitación el acceso a la rampa de botado de Los Jordanes, los prestadores de servicios seguirán manifestándose “pero ya no de manera pacífica y ordenada”, hasta que se solucione el conflicto en el tradicional barrio paceño.