Equipo “Marino”, ganador del Fishing in the Five

La Paz, Baja California Sur.– Con un dorado de 46.3 libras, el equipo “Marino” se llevó el Torneo Fishing in the Five que este domingo se llevó a cabo en aguas de la bahía de La Paz y en el que participaron 167 embarcaciones.

El segundo lugar del Torneo fue para el equipo «Wasabi» con un ejemplar de 41.4 libras mientras que los “Los Compadres» se llevaron a casa el trofeo al tercer lugar con un dorado de 40.5 libras.

Por otra parte, los ganadores del sorteo Catch and Release fueron los equipos «La Chingona» y «El Palmarito».