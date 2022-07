Con 167 embarcaciones arrancó el “Fishing in the Five” La Paz

La Paz, Baja California Sur.- 167 embarcaciones se hicieron a la mar en aguas paceña la mañana de este domingo en busca de sacar el dorado más grande y llevarse uno de los premios que otorgará el Torneo de pesca “Fishing in the five-Pescando en La Paz”.

El disparo de salida fue dado por el gobernador del Estado Víctor Manuel Castro Cosío acompañado del director de FONMAR BCS Martin Inzunza Tamayo, la secretaria de Turismo, Maribel Collins, el diputado local, Eduardo Van Wormer y las alcaldesas de La Paz y Comundú, Milena Quiroga Romero e Iliana Romero respectivamente.

En el marco del arranque del Fishing in the Five, se brindó un reconocimiento a Clicerio Mercado por 33 años de servicio en la organización de torneos internacionales de pesca.

En este torneo, en el que el pez dorado será la especie a capturar los premios para los primeros tres lugares serán 400 mil, 300 mil y 200 mil pesos, respectivamente. Además de dos premios de 50 mil pesos en la modalidad de pesca de liberación “catch and release” de marlin, para dar, sumado el jackpot, más de 2 millones y medio de pesos.

Será después de la 1 de la tarde cuando las primeras embarcaciones empiecen a arribar al área de pesaje con sus capturas para competir por los 2 millones y medio de pesos en premios.