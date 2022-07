No serán los periodistas perseguidos en BCS garantiza AMLO

La Paz, Baja California Sur.- “No pasa nada” aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador a un reportero que durante la “mañanera” de este viernes, señaló el “acoso judicial, hostigamiento, censura y violación de los derechos humanos” de periodistas de BCS, presuntamente “por parte del gobernador Víctor Manuel Castro, el secretario de gobierno Homero Davis y su asesor, exgobernador Narciso Agúndez Montaño”.

Así se lo hizo saber el periodista a López Obrador al acusar a quienes están “detrás de censurar el periodismo crítico y de investigación”.

“Lo preocupante del tema, presidente, es que dan uso de la estructura del aparato gubernamental para fabricar delitos a través de quejas y denuncias penales para mis compañeros que ejercen el derecho humano de la libertad de expresión”, lamentó el periodista.

“Usted dijo que se acabaría la corrupción; sin embargo, ahora tenemos como un parámetro y una realidad que un magistrado nos señale que ser periodistas es un alto agravante”, recriminó el reportero a López Obrador.

“Y sí tienen razón los compañeros”, asintió el Presidente.

“Con todo respeto, porque yo sí le tengo confianza al maestro Víctor Castro. O sea que me leen el pensamiento. Y le tengo confianza y considero que es un hombre íntegro, honesto, de convicciones, respetuoso de la libertad… que viene de la lucha opositora y no va a dejarse. Es joven todavía, pero, de todas maneras, a su edad no va a dejarse seducir por el canto de las sirenas, no va a marearse con el cargo, es un hombre recto. Entonces, hay que decirles a los compañeros que tengan la seguridad de que no van a ser perseguidos ni hostigados ni censurados, nada de eso”, garantizó.

“Mis compañeros aclaran que no será suficiente que mencione que tiene un voto de confianza hacia el profesor Castro, también muy seguramente hablará que existen medios conservadores al servicio de grupos de poder como se menciona a algunos medios nacionales, incluso a periodistas como a Carlos Loret”, resaltó el reportero.

El reportero, en su denuncia mostró a López Obrador los “encabezados incómodos del periodismo de investigación”.

“Presidente, pero igual lo dejo aquí al tanto” le dijo al resaltar titulares como”Protegió gobernador de Baja California a Vidanta”, “Los Cabos, vinculado a José Ramón Beltrán”, “Vendió gobierno de Baja California Sur cuentas por cobrar por 100 millones de pesos”, “Baja California Sur convertida en el paraíso de los desaparecidos, “Gobernador de Baja California viola veda electoral tras ofrecer facilidades de pagos en Baja California Sur” además de señalamientos como “Contrató Víctor Castro a escondidas sin permiso del Poder Legislativo 600 millones de pesos a favor de Baja California Sur.’

“Ya hay denuncias, presidente, ya están en la fiscalía”, le aclaró el periodista.

“Sí, eso yo se lo recomendaría al maestro, pero estoy seguro que él no promueve ese tipo de denuncias y que, si existen esas denuncias, vamos a decir, por difamación, calumnias, pues que las quiten, sería una recomendación respetuosa que yo le daría al maestro Víctor Castro, porque es un hombre consecuente, íntegro, el gobernador de Baja California Sur.”

Ante ello, Andrés Manuel López Obrador adelantó que pediría al Secretario de Gobernación “que hable respetuosamente con Víctor Castro, porque pues él es libre y es soberano, es una autoridad independiente, para hacerle esa sugerencia, esa recomendación…y que también se vea con las instancias locales de poderes independientes, porque también el caso de una magistrada que mencionaste, pues pertenece al Poder Judicial, pero se puede, en un propósito de garantizar las libertades plenas, se pueden quitar todas las denuncias”.

Finalmente, el Presidente garantizó que no se censurará a nadie.