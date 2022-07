No consiguió Víctor Castro que nos bajaran el IVA

La Paz, Baja California Sur.- A pesar de haber anunciado que uno de los temas que trataría con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sería el de la reducción del IVA para BCS, el gobernador del estado Víctor Castro Cosío, por lo menos en este rubro regresó de su reunión con el mandatario federal con las manos vacías.

El problema del agua, y la reducción del IVA serían dos de los principales temas que el mandatario estatal abordaría con el jefe del Ejecutivo federal a finales del mes pasado, sin embargo, Castro Cosío reconoció, este martes, que no logró que López Obrador redujera el impuesto a los sudcalifornianos.

“Lo del IVA al presidente se lo he replanteado, sin embargo saben lo que está ocurriendo a nivel de detener el impuesto sobre la gasolina, entonces lo hemos estado absorbiendo y el Gobierno ya no tiene capacidad en este momento, porque el IEPES, que es un derecho y un impuesto que el gobierno está subsidiando y también nosotros tenemos que entrarle, y entrarle a ese tema no era políticamente ni financieramente el momento”.

“Yo prefiero que no suba el precio de la gasolina a tener problemas… finalmente el IVA va a dar a Hacienda y como que no ha sido motivo para tener desarrollo en Baja California Sur, por el contrario, hemos crecido el 24% en el área de las visitas turísticas” además de “ir bien” en la recaudación y las finanzas públicas.

Esto, en pocas palabras, significa que aún con la intermediación de Castro Cosío ante López Obrador, el IVA en BCS seguirá siendo del 16%.