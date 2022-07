A marchar por Elvira

La Paz, Baja California Sur.– 5 años sin Elvira, 5 años de búsqueda y protesta, 5 años de topar con pared y sentir que nada avanza.

Y ante el lustro cumplido, el Colectivo de Búsqueda x La Paz ha convocado para este martes 12 de julio, a una marcha que arrancará a las 6 y media de la tarde del cruce de Abasolo y Colosio y culminará en la Procuraduría General de Justicia del Estado donde se llevará a cabo una manifestación.

El colectivo convocante pide a quienes deseen sumarse a esta marcha, vestir camisa blanca, morada o rosa y llevar una cartulina con la leyenda “Dónde está Elvira”.

Asimismo, se conmina a los asistentes a respetar la sana distancia, usar cubrebocas y mantenerse hidratados todo el tiempo.

La marcha se acompañará de los redobles de tambores o de cualquier objeto que sirva para hacer ruido.

«Ya se van a cumplir 5 años de no tener ninguna noticia de ella, no podemos permitir que sea una carpeta archivada ya que mi madre no ha sido localizada hasta el momento y parar esa complicidad que siempre hubo en el caso de mi mamá», lamentó Gabriel, hijo de Elvira.

«Aunque mucha gente nos quiera parar y callar nosotros vamos alzar la voz cada vez más fuerte. Vamos a retumbar el estado si es necesario», advirtió.