Este sábado el torneo “Pescando en La Paz”

La Paz, Baja California Sur.- Este 9 y 10 de julio, se llevará a cabo, en aguas de esta capital, el Torneo de Pesca Deportiva “Pescando en La Paz”, que tiene una bolsa garantizada de un millón de pesos.

Para este torneo en honor a Clicerio Mercado, inicio del serial Fishing in the Five, se espera la participación de alrededor de 80 embarcaciones que se harán a la mar el próximo sábado en el muelle fiscal con el objetivo de sacar el mejor dorado.

Los premios a repartir son 400 mil, 300 mil y 200 mil pesos, para los primeros tres lugares, respectivamente, además de dos premios de 50 mil pesos en la modalidad de pesca de liberación “catch and release” de marlín.

Las preinscripciones se encuentran abiertas a través de la página del FONMAR www.fomar.gob.mx