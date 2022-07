Los Cabos, Baja California Sur.– A 9 meses de iniciada la administración municipal, el alcalde cabeño Oscar Leggs advirtió a sus colaboradores y funcionarios “aquí no se quedará nadie que no trabaje”.

«Después de 9 meses, nadie puede decir aquí me quedo porque anduve en campaña. Aquí no se queda nadie que no trabaja, se van a empezar a retirar a quién no trabaje. No somos un gobierno más que pasa y ser más de lo mismo», les advirtió la mañana de este lunes en el acto cívico de honores a la Bandera celebrado en San José del Cabo.

Asimismo, insistió a funcionarios que “quien oponga resistencia a que las cosas caminen bien”, se le pondrá a disposición o causará baja.

Leggs Castro aclaró que no es amigo de alguien nomás “porque anduvo poniendo calcas en campaña”.

“Se trata de trabajar”, puntualizó.