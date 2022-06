La Paz, Baja California Sur.- Vuelve a vivir unas noches pegajosas con el regreso del programa que este viernes 1 de julio traerá para ti rock, reggae en el malecón paceño.

No te pierdas las actuaciones del proyecto musical internacional Playing for Change, la banda de reggae No Polution y el Dj Flako Ruiz, a partir de las 19 horas en Álvaro Obregón y Antonio Rosales a un costado del Parque Cuauhtémoc en el centro de La Paz.

La entrada libre, ni se te ocurra faltar.