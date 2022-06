Reprocha NL a gobernadores falta de apoyo al estado

Samuel García mencionó que la semana pasada, la entidad se quedó sin agua ya que ante el problema de la sequía y una falla eléctrica que tronó La Presa Cerro Prieto y nadie levantó la mano para apoyar.

NL.- “Somos tan fregones que no los ocupamos”, dijo el gobernador de Nuevo León, Samuel García ante la nula ayuda que ha recibido la entidad del resto de los estados de la República en medio de la crisis hídrica que enfrenta.

De gira en la región citrícola compartió que hizo una reflexión con base a un comentario que le hizo su padre, quien destacó que Nuevo León siempre ayuda en cualquier catástrofe y no recibe lo mismo.

“En camino hacía una reflexión porque ayer me decía papá: oye, fíjate nomás mijo, siempre que hay una tragedia en este país, la que quieras: terremoto allá en chilangolandia o un huracán en Guerrero, siempre somos los regios los primeros en juntar víveres; Teletón, agua, pipas y los primeros en ayuda”, señaló.

Indicó que a los regios nos dicen “codos”, pero este estado siempre es solidario.

Mencionó que la semana pasada, la entidad se quedó sin agua ya que ante el problema de la sequía y una falla eléctrica que tronó La Presa Cerro Prieto y nadie levantó la mano para apoyar.

“¿Qué estado, qué gobernador, qué alcalde marcó: ¿Qué ocupan?, ¿cómo ayudo?, nadie”, indicó.

Compartió que eso le llevó a hacer una seria reflexión de que este que es el estado “que más lana hace” y más aporta por lo que tiene que hacer modificaciones para que todo se quede aquí.

“No mandaron una méndiga pipa, una caja de aguas, nada, pero les digo sinceramente aquí, somos tan fregones que nos los ocupamos”, sentenció.

Apuntó que Nuevo León logró lluvia martes y miércoles además de que tiene un avión para el bombardeo de nubes.

Insistió en que la entidad está saliendo adelante sin el apoyo de otros estados.

“Ahorita que estamos en crisis no mandan una chingada despensa, no levantan la mano. Y les digo algo no los ocupamos, porque aquí sacamos debajo de las piedras el agua y el dinero y el orgullo”, puntualizó.