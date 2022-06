Acciones legales contra productores de Netflix

La Paz, Baja California Sur.- El escritor bajacaliforniano Rick Zazueta, en una denuncia hecha pública en redes sociales, evidenció las “malas condiciones” en las que laboraban trabajadores de la producción de Netflix “El Elegido” y que en su consideración contribuyeron al fatal accidente carretero registrado la semana pasada cerca de Santa Rosalía donde perdieron la vida Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar “Paco Mufote” y resultaron lesionados seis miembros del staff.

“Desde hace semanas la gente cercana a esta producción sabemos que la logística ha estado pésima. Los actores no han parado de quejarse de lo mal que se les está tratando específicamente en el tema de transporte y logística […] paneles viejas con llantas lisas, choferes cansados y sobreexplotados […] Los actores transportados como ganado para ahorrarse unos cuantos pesos”, expresó el novelista Rick Zazueta a través de Facebook.

“Esta producción debe clausurarse inmediatamente- su productor Stacy Perskie y el director Everardo Gout deben de ser procesados formalmente” agregó demandó Zazueta quien insistió que las condiciones de la camioneta en que viajaba el staff eran “totalmente inadecuadas para el transporte de personas”.

“Esto no fue un accidente ordinario, el elenco se había estado quejando abiertamente de los problemas logísticos y de transporte a los que se enfrenta esta producción, llamándola ilógica, irrazonable, ignorante y estúpida. Las condiciones de la furgoneta eran totalmente inadecuadas para el transporte de personas; neumáticos desgastados, frenos ruidosos, volante suelto, no todos los cinturones de seguridad funcionaban, señales de peligro fácilmente identificables. Pero, el show debe continuar, y los actores se envuelven en la forma de arte y quieren trabajar, y no tienen tantas oportunidades de trabajar, así que toman estos conciertos con grandes sueños de NETFLIX y la promesa de un pequeño sueldo”, lamentó finalmente Rick Zazueta.