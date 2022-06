Denuncian tianguistas de Palmas y Cangrejos intentos de extorsión

Los Cabos, Baja California Sur.- Tianguistas de Cabo San Lucas denunciaron a Jorge Sánchez, secretario particular del delegado sanluqueño, Raymundo Zamora “por hostigar y cobrar cuotas en nombre del alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs”.

La tarde de este sábado, integrantes de la Unión de Comerciantes y tianguistas “YOPEZ” señalaron al secretario particular de la delegación sanluqueña, Jorge Sánchez, pues dijeron, “nos está hostigando con un pago y cuota por intentar vender dentro del Tianguis Palmas y también, en el de Cangrejos. Este señor dice que viene en nombre del presidente municipal, Óscar Leggs Castro, pero, sabemos que es mentira, porque el profesor habló con nosotros y nos dijo que lo que él quería, es orden”.

“Todos los que vendemos en los tianguis de Palmas y Cangrejos estamos organizados y trabajamos porque tenemos necesidad, pero, este sujeto, quiere extorsionar cómo se hacía en los gobiernos pasados, y ahora, ya no es así; existe un orden, un protocolo y todos estamos muy bien así”, señalaron los vendedores.

“Queremos hacerle saber al presidente municipal, Óscar Leggs Castro que el secretario particular del delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora está queriendo destruir todo lo que ha logrado como gobierno, además, que desea extorsionar a todos nosotros, quienes a veces tenemos a penas para sacar el día”.

“La verdad, no sabemos si algo tiene que ver Raymundo Zamora, si está mandando a su secretario particular para sacarnos dinero, pero, estamos seguros de dos cosas; la primera, que sabemos que es mentira que el Presidente nos está mandando cobrar cuota para vender; y la segunda, que tiene al enemigo en la delegación de Cabo San Lucas, ya que quieren seguir con las prácticas viejas de extorsionar, amenazar y tratar de intimidar. Ahora, estamos muy bien, y por supuesto que no vamos a dejarnos”.