A sus 100 años de edad renovó su licencia de conducir

Candida Uderzo podrá conducir hasta los 102 años tras comprobar que no tiene problemas de visión ni cognitivos que se lo impidan.

Italia.- Candida Uderzo, una mujer de 100 años residente en la localidad de Brigenza, situada en la región de Vicenza al noreste de Italia, renovó el mes pasado su licencia de conducir tras demostrar que su cabeza regía perfectamente y que todavía es apta para manejar automóviles. Su salud y ánimo le han mantenido activa, hasta tal punto de que todavía monta en bicicleta y realiza largas caminatas.

“Con mi pequeño coche recorro los pueblos vecinos”, relata Uderzo, quiense enorgullece de la salud que mantiene, ya que a su edad no consume medicamentos, a excepción de algunas pastillas aisladas para conciliar el sueño, según manifiesta en una entrevista con el Corriere della Sera.

El secreto para cumplir 100 años

Uderzo nació en 1922 y cumplió su centenario el pasado 18 de abril. En mayo se presentó a la autoescuela, en la cuál debía presentar un examen médico que verifica los requisitos mentales y físicos, y obtuvo su permiso de conducir renovado hasta 2024, fecha en la que habrá cumplido 102 años.

Esta aseguró que conduce porque le gusta ser autónoma y no ser una carga para su hijo. El secreto para convertirse en centenaria podría estar en saber disfrutar la vida, según la experiencia de esta señora que supo superar momentos duros. Su “única tragedia” fue quedarse viuda cuando tenía 52 años.

Caminar, una de sus aficiones

De este golpe se repuso con la idea de que “estar vivo significa gozársela hasta el fondo y no renunciar a nada”, por lo que decidió quitarse la pena por medio de largas caminatas con las amigas. “Todos los domingos a las 6 de la mañana estoy lista para salir, sola o con amigos. Salgo a mi paseo dominical. Me gusta mucho caminar y no tengo intenciones de parar”, asegura.

A esta solo le queda una hermana con vida, de 95 años. “A menudo voy a verla en bicicleta. También voy a visitar a los amigos y salgo. Me gusta hablar con la gente, intercambiar opiniones sobre las cosas de todos los días”, dice. Y es que su edad no le impide mantenerse informada sobre la actualidad, por medio de la televisión y los periódicos.

Leyes italianas

Las leyes italianas requieren que los conductores renueven su permiso cada 10 años hasta que cumplen 50. Después de este período se acorta para cada rango de edad, llegando a ser de dos años para los mayores de 80 años.