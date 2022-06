Se manifestaron en La Paz los trabajadores del Four Seasons

La Paz, Baja California Sur.– Para exigir transparencia en el manejo de las propinas así como un justo reparto de las mismas, trabajadores de cabeño hotel Four Season se manifestaron la mañana de este miércoles en la Secretaría del Trabajo en esta capital.

Ya los trabajadores se habían inconformado este martes por esta retención, al grado de llegar al “paro momentáneo” por dos horas en el hotel cabeño.

Pero este miércoles, una comisión de 50 personas, que no solo incluyó a personal del Four Seasons, también de otros hoteles, se apostó en la DTyPS para insistir, pancartas en mano que “la propina es de los trabajadores”; así como para exigir que el reparto sea como se había convenido es decir la empresa entregue el 80 por ciento a los trabajadores de servicio y el resto a los administrativos, lo que no se ha hecho.

Arturo Miranda, delegado de la CROC aclaró que los trabajadores de servicio no se oponen a que los administrativos reciban un 20% de lo que se obtiene de las propinas, sin embargo, el Four Season no respeta ese porcentaje, destinando incluso recursos al pago de combustible o transporte.

Y es que el hotel se queda hasta con el 40% acusaron.

“Ello es una agresión directa contra la economía de los compañeros”, insistió Miranda.

“La propina es de los trabajadores”, “Trabajadores del Four Season exigen lo justo” se leía en las cartulinas del contingente que representaba a los 300 trabajadores del cabeño hotel.

El dirigente sindical explicó que sus peticiones se resumen en “que haya transparencia en el manejo de propinas y se respete el porcentaje de 80 y 20 %”.

Es una “cantidad importante de dinero” la que se obtiene y que en el bolsillo del trabajador “ha venido disminuyendo en los últimos dos años”.

El desigual reparto se viene dando desde hace dos años. “Siempre se ha hecho, pero los trabajadores ya se hartaron”, añadió Jorge Frank, representante de los trabajadores quien resaltó que solo piden recibir lo convenido y poder así desempeñarse “en un ambiente laboral sano”.

Los trabajadores solo están a la espera de los resultados del diálogo entre una comisión y las autoridades del trabajo para determinar las acciones a seguir.