Piden expresidentes del PRI la renuncia de Alejandro Moreno

Los expresidentes nacionales del PRI pidieron a Alejandro Moreno Cárdenas que renuncie a la dirigencia del partido, pero él respondió que no se irá.

CDMX.- Los expresidentes nacionales del PRI pidieron a Alejandro Moreno Cárdenas que renuncie a la dirigencia del partido, pero él respondió que no se irá, porque a él no lo eligió ningún presidente de la República, sino los militantes, aunque les prometió que habrá una renovación del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) y del Consejo Político Nacional (CPN), sin fijar tiempos para hacerlo.

Aunque los exdirigentes nacionales aceptan que la información en contra de Alejandro Moreno Cárdenas responde a un golpeteo político por parte del Gobierno federal, no hubo un cierre de filas con él, sino con el partido y la necesidad de fortalecerlo.

Se ponderó la pertinencia, en términos del partido un relevo anticipado o la pertinencia de mantener la dirigencia hasta terminar el periodo estatutario. Se discutió, pero la dirigencia nacional tiene una posición clara, firme y desde la perspectiva de la dirigencia así va a hacer. Ellos tienen las facultades legales plenas para tomar esa determinación”, explicó Dulce María Sauri, la única de los participantes en el diálogo privado que accedió a hablar con la prensa.

Precisó que no se trató de una petición unánime de los ex presidentes nacionales, pero “fue un planteamiento que se hizo pensando, sobre todo, que es lo mejor para el partido, porque al final de cuentas es lo que nos importa”.

Minutos después, arropado por los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Moreno admitió que sí le pidieron su salida, pero él dejó en claro que no se va.

Lo que se hizo en los planteamientos es la reflexión o el análisis de ir o no continuar en la dirigencia nacional del partido. El señalamiento que se hacía puntual no sólo por el contexto de los resultados electorales, es un planteamiento que se escucha; aquí a todos los militantes se les escucha, y lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara es que nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años. A mí no me puso ningún Presidente de la República. A mí me puso la militancia”, expresó y de inmediato le aplaudieron los suyos.

Interrogado sobre la presencia elementos de la Fiscalía del estado de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas reiteró que se trata de una persecución política del Gobierno federal.

Momentos antes, Dulce María Sauri dijo que se trató ese tema en particular y es en verdad evidente que hay una persecución en contra del dirigente nacional priista.

Pero al preguntarle si los expresidentes nacionales del PRI cerraron filas con Alejandro Moreno, Sauri Riancho contestó que “el PRI cierra filas con el diálogo, con la inclusión, con la unidad, con la necesidad de construir una gran narrativa que le dé a México perspectivas de futuro”.

Dulce María Sauri consideró que la situación que vive el PRI es “compleja y crítica” y explicó que acordaron “diálogo, reflexión sobre múltiples temas; la dirigencia nacional, aun siendo un tema relevante, fue uno de múltiples temas (…) Se inició una gran reflexión en la que nada estuvo vedado y que puedo decirles que aún con planteamientos muy fuertes, divergentes en algunos puntos, como el tema de la dirigencia nacional, campeó siempre el respeto entre compañeros”.