Los Cabos, Baja California Sur.– “No sean inhumanos” pidieron a las autoridades las madres buscadoras de los colectivos “Buscando Nuestros Tesoros” y “Búsquedas San José del Cabo” que la mañana de este martes se manifestaron en el josefino Centro de Justicia Penal, donde colocaron cartulinas y lonas con impresiones de las fichas de búsqueda sobre las paredes del inmueble.

La presencia en el Centro de Justicia Penal fue un recordatorio a las autoridades de que “no han cumplido” las promesas de campaña, pues las carpetas de investigación no presentan avances y los casos parecen dormir el sueño de los justos.

En ese sentido, los manifestantes exigieron la destitución del Director de Servicios Periciales, quien presuntamente lejos de dar celeridad a las carpetas, hace que se retrasen.

En una de las lonas, con un mensaje dirigido al gobernador Víctor Castro Cosío, las madres y familiares de desaparecidos le hicieron saber:

“Las familias de desaparecidos de Baja California Sur ya estamos hartas de tantas mentiras y promesas que no han cumplido hasta el día de hoy, ¿Dónde está el apoyo que nos daría? Han pasado casi 9 meses de su llegada y al día de hoy no ha hecho nada.

Ya basta de tantas mentiras, votamos por un cambio de arriba para abajo, no han cambiado al procurador ni al director de periciales, exigimos su destitución porque no están haciendo su trabajo, sino seguiremos igual que el gobierno pasado. No quiere marchas, pero tampoco está cumpliendo lo que prometió.

En la fiscalía se necesita más personal de investigación, unidades para que hagan su trabajo, servicios periciales necesita herramientas de trabajo y darle un lugar digno para realizarlo. Este municipio está olvidado, tenemos más de mil 500 desaparecidos, carpetas en blanco por falta de herramientas, nosotros no buscamos culpables solo queremos encontrar a nuestros hijos, esposos, madres y padres, ¿dónde está el apoyo?”, concluyeron.