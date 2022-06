Leggs es Castro… “pero de los buenos”

Los Cabos, Baja California Sur.- “Soy Castro, pero de los buenos” aclaró el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro fuera de micrófono en evento realizado hace unos días en la delegación de Cabo San Lucas.

Aunque no especificó quiénes son los “Castro malos”, el presidente municipal cabeño fue “captado” en su comentario fuera de micrófono al ser presentado por el maestro de ceremonias del evento, quien al momento de decir: “(…) continuamos con el mensaje de nuestro presidente municipal, Óscar Leggs Castro” el edil cabeño refutó rápidamente “soy Castro, pero, de los buenos…”

Ante tal aseveración, los cibernautas no dejaron de comentar en redes sociales y compartir el audio, al señalar, que el presidente municipal se refería al grupo que encabeza el gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío.

“Así es Profesor Óscar Leggs, usted representa a los Castro buenos, los Castro malos están en La Paz y no saben gobernar” fueron las palabras del militante morenista, Roberto Higuera quien fue secundado por la señorita Lorena “ni Castro Cosío, ni Castro Davis, ellos no tienen sentido humano y no representan a Morena”.

Si bien, para muchos fue un comentario del alcalde municipal a la ligera, el micrófono en el evento alcanzó a captar la frase de Óscar Leggs Castro que “movió” las redes sociales en Los Cabos, al decir: “Soy Castro, pero, de los buenos”.