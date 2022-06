Migración ordenada promete Joe Biden

Durante su mensaje en la Cumbre de las Américas, el presidente estadunidense destacó que la migración puede ser catalizador del crecimiento económico, pero la irregular no es conveniente

California.- Al anunciar la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los líderes del hemisferio renovar su compromiso en favor de la democracia y la responsabilidad compartida para superar los retos y desafíos que se enfrentan, luego de más de dos años de pandemia.

Durante su mensaje inaugural de la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, el anfitrión del encuentro reconoció diferencias entre las naciones, pero justamente por ser democracias los desacuerdos se deben resolver con el dialogo y el respeto mutuo.

“Tenemos que renovar nuestra convicción de que la democracia no solamente define a las Américas sino que es el ingrediente esencial del futuro de las Américas.

“Estamos hablando de todos, ya no es lo que va a hacer Estados Unidos para las Américas sino lo que podemos lograr trabajando juntos como socios verdaderos, iguales, con respeto mutuo, reconociendo nuestra soberanía individual y nuestras responsabilidades compartidas”.

Señaló que mientras la región representa el 12 por ciento de la población global enfrentó más del 40 por ciento de las muertes por covid-19, que además, dejó a 22 millones de personas sumidas en la pobreza, tan sólo en el primer año de emergencia sanitaria.

Destacó que la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas cuenta con los mismos valores que representan a su administración en Los Estados Unidos.

“Esta asociación nos va a crecer desde abajo para arriba y del centro para afuera y no de arriba para abajo. Las económicas del goteo no funcionan, cuando invertimos en los trabajadores de la clase media y los de arriba les va absolutamente bien, tenemos incrementar las oportunidades para que no haya tanta desigualdad, romper el ciclo para evitar que las poblaciones marginadas sean las más afectadas por las crisis”.

Frente a los jefes de estado y representantes de las naciones del continente reunidos en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, el presidente Biden adelantó que el viernes cuando concluya la Cumbre habrán de acordar acciones en favor de la migración reglar en la región.

“Migración ordenada en la región y que la gente no se aproveche. La migración puede ser catalizador del crecimiento económico, pero la irregular no es conveniente. Que el espíritu de Miami sirva para impulsar el potencial económico”.

Al final del evento participaron grupos tradicionales de música en el continente, por parte de México estuvo Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández.