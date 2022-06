Alejandra Estrada trae «un cagadero», y no es baño

Los Cabos, Baja California Sur.- Funcionarios al interior de la dirección de comunicación social en el municipio de Los Cabos, vuelven a señalar a la actual directora, Alejandra Estrada Obregón “por tener un total desorden dentro del departamento, sin que el alcalde Óscar Leggs lo sepa”.

En declaración para esta redacción, tres funcionarios de dicha dependencia han externado su malestar con la actual directora de comunicación social, Alejandra Estrada ya que consideran “es mucho el desorden que tiene al interior en papeleo y no hace nada”.

“Queremos denunciar por medio de ustedes a la directora, porque no hace nada; el presidente municipal, el Profesor Óscar Leggs no está enterado de muchas cosas, tiene que mandar a alguien a supervisar todo el desorden en papeleo que existe. Ya son muchas veces que se sienta con la contralora Lorena Berber, pero, aun así no entiende”.

“Ya sabemos que el alcalde le tiene aprecio, porque ella no se cansa de presumirlo, pero, como lo dijo ayer, ya pasaron ocho meses y como despistada la directora Alejandra Estrada ya estuvo bueno. Repito, que el alcalde mande a alguien de sus confianzas a revisar el cochinero qué hay de documentos y observaciones, se va a dar cuenta que esto no se trata de grilla, se trata de capacidad y ella no la tiene para el puesto.”

Una de las inconformes con el actuar de la funcionaria relató “y que no venga con el cuento que le están haciendo grilla para quedarnos con su puesto, porque no queremos su puesto, lo que queremos es que las cosas se hagan bien, porque todos estamos en esta misma administración”.

Ya para finalizar el joven inconforme dijo “que el presidente municipal hablé con ella, que le pregunte a la directora cosas de la dirección de comunicación social, y ahí se dará cuenta lo que sabe en lo administrativo. Y posteriormente que haga otra reunión con la señora Yolanda Castro Agundez y ahí sabrá quien está haciendo su trabajo y quien realmente está comprometido con el gobierno y no solamente está haciendo grilla”.

Cabe mencionar que también son varios los medios de comunicación que se han quejado que no han recibido el pago a causa de su convenio.