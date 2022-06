Espera Oscar Leggs las renuncias de los que andan “despistados”

Los Cabos, Baja California Sur.- A ocho meses de administración, el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro advirtió “a todos los que están despistados”, que les aceptará su renuncia.

El edil cabeño, se convenció que a estas alturas “lo despistado ya no se lo van a quitar”.

Tras adelantar que se reunirá con su gabinete en Palacio de gobierno para hablar con los colaboradores, Leggs Castro reconoció que existen rencillas al interior de su administración.

“Vamos a darles a esos colaboradores tres meses, que se vayan y fuera de la administración arreglen sus diferencias y ya que estén listos para trabajar, regresen y den el cien por ciento con los ciudadanos”, advirtió.

“Aquí estamos para trabajar y darle resultados a los ciudadanos, no permitiremos que estén en la administración personas que estén futureando. Vamos a realizar una reunión a puerta cerrada con los diversos colaboradores para que se comprometan y decirles que no podemos detenernos por situaciones que no van”.