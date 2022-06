La expulsaron del avión por sus pesados senos

Una influencer de Estados Unidos denunció en redes sociales que fue expulsada de un avión por su atuendo y sus senos de más de 10 kilos.

En redes sociales una reconocida influencer contó su terrible experiencia tras haber tomado un vuelo y antes de despegar habría sido expulsada. Las autoridades no le dieron una explicación, pero ella señala que fue en relación a sus senos de 10 kilos.

La mujer llamada Mary Magdalene compartió varios fotos contando su historia y de igual forma compartiendo su disgusto por haber sido discriminada por su figura y haber sido expulsada de un vuelo.

¿Cómo fue discriminada la mujer?

A través de una serie de fotos la mujer contó su historia y mostró su enojo por haber sido discriminada por su figura en un vuelo, especialmente por su relación a sus 10 kilos y su abuelo le habría costado 9 mil 768 pesos. Fue expulsada del vuelo antes de despegar.

El hecho, cuando ella fue expulsada, sucedió el pasado martes 31 en un vuelo de Toronto a Dallas. La influencer compartió una foto mostrando su enojo con un mensaje que dice:

“Me sacaron del vuelo por mi figura, por favor paren de discriminar, por favor. Esto es tan repugnante, me siento avergonzada y deshumanizada. No tienen ni idea chicos”, compartió la influencer en su cuenta de Instagram personal: 1800leavemaryalone.

La Influencer compartió su enojo de ser expulsada con sus seguidores en Instagram, donde los usuarios le escribieron diversos mensajes de apoyo

La aerolínea habría alegado que la mujer habría sido expulsada por no ponerle atención a las explicaciones de seguridad de la azafata.

En una segunda foto la mujer mencionó “Obviamente (mi figura) es la razón por la que me echaron, porque les parecí demasiado explícita, pero eso no es legal, así que tuvieron que decir que era porque estaba durmiendo y no la escuchaba”.

La mujer que fue expulsada del vuelo habría gastado 150 mil dólares en diferentes procedimientos estéticos, entre los que se incluyen:

Pechos de 10 kg

Prótesis en glúteos

Aumento de labios

La mujer aclaró a través de un posteo de Instagram que ella ya logró entrar sana y salva a los Estados Unidos y agradeció a sus fans por el apoyo y agradeció sus deseos. La mujer mencionó que ya no publicará casos de discriminación en su Instagram.

La influencer compartió un link a a su cuenta personal donde postea fotos de su vida diaria y demás contenido en relación a su vida personal.

La mujer espera no volver a ser expulsada por su figura, ni ser víctima de discriminación.