Los Cabos, Baja California Sur.- Tras aclarar que en su vida personal no es austero, el diputado morenista, Gerardo Fernández Noroña contestó a quienes lo critican por viajar en primera clase, utilizar salas de aeropuerto VIP y hospedarse en hoteles de lujo en Los Cabos, como lo hizo este fin de semana.

“A propósito de austeridad, sigo aquí en Los Cabos” aclaró el diputado morenista Fernando Fernández Noroña quien este fin de semana descansó en el Hotel Cristal desde donde transmitió su charla por redes sociales y en la cual respondió a las acusaciones de Porfirio Muñoz Ledo acerca de un pacto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los señores del narco.

“En mi vida personal no tengo austeridad, punto”, recalcó el presidenciable tras mostrar, mientras trasmitía su programa por redes sociales, vistas del cabeño Hotel Cristal, donde se aloja.

“Para que vean lo que me preocupan sus críticas sobre mi austeridad personal que no tengo ni tendré porque no me da la gana”, insistió el integrante de la 4 T quien señaló que viaja en clase premier porque su condición de miembro de American Express desde 2011 se lo permite.

“Soy miembro de American Express desde 2011 para que se ardan los derechosos…me cuesta, la pago (la tarjeta platino) y esto «les da una rabia» respondió a quienes lo vieron en una sala VIP del aeropuerto capitalino.

“Desde chiquito he sido delicado y he luchado por salir de la pobreza. No soy pobre, soy hijo de pueblo, de origen humilde, pero con buenos ingresos, no soy austero”, aclaró.

“¿Si vienes de la izquierda no tienes derecho a nada? Trabajo los 356 días del año, ¿no tengo derecho de venir a la playa?”, cuestionó a “los ardidos”.

“Se hacen pendejos porque no entienden la diferencia entre ser austero y las políticas públicas de austeridad”, insistió Fernández Noroña

Yo en lo personal no soy austero, punto, pero respeto las políticas públicas de austeridad, concluyó.