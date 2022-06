Después del 2024, vivirá AMLO de las regalías de sus libros

El presidente reiteró que se alejará de la vida política y sólo vivirá de sus libros y su pensión del ISSSTE; regalías por su título ‘A la mitad del camino’ le ha dejado 3 mdp, dijo

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que cuando se retire de la política, vivirá de las regalías por la venta de sus libros y de su pensión del ISSSTE.

A dos años y cuatro meses de que termine su gestión como presidente de la república, López Obrador dijo que no tiene apego al dinero, tampoco a las cosas materiales y confió en que el dinero que tiene le alcance ya que afortunadamente en Palenque, Chiapas en donde vivirá después de jubilarse, el estilo de vida no es muy caro.

“Voy a tener derecho a una pensión cuando me retire (…) cancelo mi teléfono y desaparezco, porque uno no debe tener tanto apego ni al dinero ni al poder (…) por eso me tengo que apurar para ver si se sigue vendiendo el libro, para que me alcance», comentó al calcular que su pensión del ISSSTE será como de 25 mil o 30 mil pesos al mes.

En cuanto al dinero de sus regalías, las cuales hasta este momento se calculan en tres millones de pesos por lo que hace a su última obra titulada A la mitad del camino y, que no reportó en su declaración patrimonial correspondiente al año pasado, señaló que igualmente le servirán para salir adelante y que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller sigue siendo la que administra los ingresos de su familia.