“Alito” contraataca

El líder del PRI afirmó que fue amenazado para votar a favor de la reforma eléctrica.

CDMX.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas anunció que este martes presentó una denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y una queja ante el INE contra la misma mandataria por el uso de recursos públicos para obtener conversaciones telefónicas de manera ilegal y buscar con ello influir en las elecciones.

Tras reiterar que los audios en los que se escucha su voz fueron alterados, de acuerdo a un peritaje que el CEN del partido contrató de un especialista, el líder del tricolor hizo pública una llamada telefónica con el senador Manuel Velasco del pasado 8 de abril, una semana antes de la votación de la reforma eléctrica, en la que, presuntamente, le hace llegar un mensaje del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que el partido apoye la iniciativa presidencial, de lo contrario habría consecuencias.

Al respecto, Manuel Velasco afirmó que la grabación de Alejandro Moreno sin su consentimiento es una violación a la confianza y afirmó que el contenido de la llamada fue “desvirtuado”.

En la llamada, se escucha al senador entregar un mensaje al líder del PRI.

“Habló con su jefe ahí enfrente de mí y pues que si no jalabas que se van a ir con todo”, se escucha decir al senador.

“Ah, ok. Perfecto, muy bien, que bueno que me diste el recado”

“Si estoy preocupado porque esto si se puede poner muy tenso”.

“Si, pero yo no entiendo que anden así con esas amenazas, tuvimos diálogo y no cumplieron ningún acuerdo, platicamos con ellos y yo no entiendo así. Ellos no me conocen, así que está bien y yo les dije podemos construir, pero primero está el país, hermano”, comenta Alito durante esta llamada que hizo pública, sin el consentimiento del legislador del Partido Verde, según reconoció.

En la charla por teléfono, se escucha a Manuel Velasco comentar que el secretario tiene inquietud porque para esa fecha se acordó una reunión de Consejo Nacional del PRI en la que se estableció que los diputados que votaran a favor de la reforma serían expulsados.

“Y si se van a venir con todo que se vengan con todo, yo no tengo tema, si algo tengo es que me sobran huevos”

-Lo sé hermano, pero quiero ayudar, se escucha del senador del Partido Verde.

Me mandaron traer a mi porque saben que tú y yo somos hermanos y a él (Adán Augusto López) lo noté preocupado.

“Ok, estoy de acuerdo al final del camino Adán es nuestro hermano, nuestro amigo y lo conocemos desde hace años, nada más que así no son las cosas, que nos amenacen”,

La grabación presentada en la sede del PRI remata con un “esta es la llamada que grabé por seguridad por todo lo que estamos viviendo, me acaba de mandar amenazar con un recado el secretario gobernación Adán Augusto López Hernández por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la grabé por temas de seguridad. No nos van a doblar y no importa que me quieran meter a la cárcel o inventando cosas, tendrían que meter a millones de mexicanos y eso no lo van a poder hacer”

Al respecto el senador Velasco afirmó que ha sostenido pláticas con Alejandro Moreno desde hace 20 años y reiteró que la charla fue grabada sin su autorización.

“He sostenido pláticas privadas con Alejandro Moreno desde hace más de 20 años, como ésta llamada que él decidió grabar sin mi consentimiento, violando la confianza al hacerlo unilateralmente y donde yo hablé a título personal”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Lamentablemente el contenido fue desvirtuado, ya que en ningún momento amenacé a nadie, al contrario, yo reflexioné y compartí mi opinión como en todas las conversaciones que ambos hemos tenido, siendo en todo momento respetuoso de sus decisiones”, agregó el exgobernador de Chiapas.

“Es una convicción personal, ya que en mi calidad de Senador de la República tengo diálogo todos los días para construir acuerdos con base en el respeto y el entendimiento”, remato.