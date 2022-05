La Paz, Baja California Sur.- ¿Fan del K pop? Entonces no puedes perderte la proyección del concierto: «BTS 2017: Wings the final tour in Seoul» este 11 de junio en el Teatro de la Ciudad.

El Instituto Sudcaliforniano de Cultura y Magic Shop BCS traen para ti esta proyección que iniciará en punto de las 17 horas del sábado 11 en el recinto de la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez ubicado en Navarro entre Altamirano y Héroes de Independencia en el centro paceño.

Los boletos ya están a la venta en taquilla a 150 pesos en planta baja y 100 en planta alta.

Para mayores informes, envía mensaje a: @Magic-Shop-BCS

Si eres de la Army no te lo puedes perder.