¿Alguien ha visto a Homero?

La Paz, Baja California Sur.- Ya ha comenzado a notarse la ausencia del secretario General de Gobierno, Homero Davis en los pasillos del palacio de Gobierno estatal, pues desde hace una semana, nada se sabe del segundo hombre en importancia en la administración.

El funcionario no se ha presentado a laborar desde hace siete días, señalan trabajadores del palacio de cantera.

“No sabemos nada de él, algunos compañeros hemos preguntado por su salud y nos contestan que está bien, pero que está haciendo algunos trabajos que le encargaron; pero, resulta muy raro”, señalaron trabajadores del Gobierno estatal quienes dijeron que la última vez que vieron al secretario general de gobierno, Homero Davis fue en la reunión del Consejo de Protección Civil

“Y de allí, no lo hemos visto para nada, ni siquiera ha publicado nada en sus redes sociales. Han mantenido todo muy hermético dentro del gobierno”, agregaron.

“No pudo haberle dado Covid, porque ese señor publica todo; lo único que nos dicen es que está haciendo algunos trabajos, pero, no dicen de qué tipo. Además, sabemos que el gobernador del Estado no estuvo del todo contento con el tema de la huelga de Cobach, en donde se supone que él estaría al frente y evitaría que se diera y no pudo” revelaron los informantes quienes adelantaron que lo pondrían “en alerta Amber, para que lo busquen”.