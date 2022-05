Intenta Hotel One and Only Palmilla apropiarse de varios metros de playa

Los Cabos, Baja California Sur.- El cabeño Hotel One and Only Palmilla comenzó la construcción de unas bodegas sobre el área de playa con lo que intenta adjudicarse varios metros de zona federal que obviamente, no le corresponden.

A pesar de que existen señalamientos que indican hasta donde llegan los límites de su propiedad, el hotel exclusivo y de lujo One and Only inició la construcción de unas bodegas en plena playa, tratando de “ganarle” metros a su propiedad a costa del pueblo.

Sobre el tema, la empresaria josefina, Blanca Pedrín señaló: “ellos están 10 metros más adentro, y no se vale que se quieran extender aún más”.

“No se vale que construyan bodegas para sus juguetes en áreas que son zona federal, no solo impactando el paisaje, sino que también el uso de playa. Es tiempo de que Zofemat cumpla con todo, incluyendo verificar si esas aguas son aguas tratadas que las echan al arroyo y si es así debe cumplir con la NOM 003”.

No es la primera vez que este hotel ha intentado hacerse de la playa Palmilla: fue en el año 2019 cuando construyeron una caseta y una “pluma” para restringir el acceso a la playa lo que ocasionó la molestia de la comunidad, quienes acompañados de un dictamen federal y de las entonces autoridades municipales, destruyeron dicha caseta.