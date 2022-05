Varazón masiva de delfines en playa paceña

La Paz, Baja California Sur.- Una treintena de delfines comunes vararon la tarde de este miércoles en la paceña playa “El Califín”, ubicada muy cerca de San Juan de la Costa.

Fue en redes sociales donde se compartió la varazón de los cetáceos que terminaron sobre las piedras de la paceña playa.

PROFEPA y Elementos de la Red Estatal de Varamiento de Mamíferos Marinos comenzaron a recabar información en la escena.

Fueron científicos de la Red de Varamientos quienes adelantaron que, presumiblemente los delfines llegaron muertos a la orilla, pues no presentan las características marcas causadas por choques o roces contra las piedras.

Es decir no fue un “varamiento vivo” cuando el animal intenta volver al agua y no lo consigue, provocándose con el intento heridas y cortes, que este caso no se aprecian, señaló la científica Aurora Paniagua.

Algunos presentan avanzado estado de descomposición, lo que corroboraría la teoría de que los animales murieron en aguas abiertas y las corrientes los depositaron en la playa.