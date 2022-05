Un empujoncito no es suficiente

Los Cabos, Baja California Sur.- “Quienes no me conocían, ahora ya me conocen” fueron las palabras de la titular de Atención Ciudadana en el municipio de Los Cabos, Dina Araiza luego de que viralizó un video en redes sociales, donde, supuestamente, la primera dama, Flora Aguilar la empujó.

“Cuando se ingresa al ámbito político, tienes que saber que habrá gente a la que le gustará el trabajo y habrá a quienes no. Habrá quienes te felicitarán por lo realizado y otros no”.

La titular de Atención Ciudadana en el municipio de Los Cabos, Dina Araiza le restó importancia al video que hicieron circular al agregar: “nosotros estamos muy firmes y vamos a continuar con el buen trabajo y desempeño en el cual nos fue encomendado por el alcalde Óscar Leggs Castro”.

“Les puedo decir que quienes no me conocían, ahora me conocen” así finalizó la actual directora de Atención Ciudadana, Dina Araiza.