Le hackearon el celular a Oscar Leggs

Los Cabos, Baja California Sur.– El número de celular del alcalde cabeño Óscar Leggs Castro fue nuevamente hackeado y utilizado para enviar mensajes a sus contactos pidiendo depósitos o transferencias por cantidades de hasta 13 mil pesos.

“Recibí un mensaje muy inusual de parte del presidente municipal, en donde me decía que su banca móvil estaba mal y que necesitaba la cantidad de 13 mil 800 pesos y que después me lo reponía”, señaló una de las personas a las que el hacker intentó defraudar utilizando el número del munícipe cabeño, pero que afortunadamente no cayó en el engaño del delincuente informático.

“Se me hizo muy extraño el mensaje, entonces contacté a una de las personas que siempre lo acompañan para advertir del mensaje que me había llegado, y efectivamente, le habían hackeado el celular”, explicó.

Hasta el momento se sabe que solamente el Whatsapp y el Telegram del celular del edil cabeño fueron hackeados.