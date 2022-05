Llevarán el caso Jonathan a instancias internacionales

La Paz, Baja California Sur.- Tras lamentar que el gobernador del estado, Víctor Castro señalara que “ya no iba a mencionar nombres” en cuanto al caso Jonathan, el padre del joven asesinado a balazos hace ya 12 años, señaló que el mandatario en cambio sí mencionó y agradeció a la familia Agúndez durante su informe, a quienes incluso reconoció su amistad y apoyo para llegar a la gubernatura.

Por ello adelantó que llevará el caso del asesinato de su hijo a tribunales internacionales.

Lo que Castro Cosío hizo en el informe, reconoce Hernández Aguirre, “me molestó un poco, porque todo el mundo señala a estas personas –los Agúndez—como los autores intelectuales y materiales”.

“A lo mejor lo hizo para molestarme, por eso tomé la decisión de pararme enfrente de donde estaba dando su informito y sus chistes para que la gente le aplauda”.

El señor Daniel Hernández Aguirre se hizo presente este jueves durante el informe que rindió Daniel Gallo como presidente del Tribunal Superior de Justicia, informito al que “le hubiera gustado entrar para escuchar los chistes”, pero no pudo porque fue privado.

“De el señor –gobernador– no hay ninguna reacción, no se ha comprometido, no lo importa aplicar la ley aquí en el estado. El prefiere sus chistes y que le aplaudan”.

“La intención es llevar el caso a derechos internacionales, pues definitivamente todo mundo se da cuenta que con este Gobierno no se puede, es un gobierno de aplausos y de chistes donde no se aplica la ley”, advirtió Hernández Aguirre.

Esto porque sabe “que aquí está muy difícil”.

“Todos sabemos lo que hicieron Daniel Gallo –al que calificó como el delincuente de cuello blanco más peligroso de este estado– y Gamill Arreola: exonerar personas”, denunció.

Y que Víctor Castro se dedique a aplicar la ley, pues no puede tener como funcionarios a personas relacionadas en el caso o estar “agradeciéndoles o nombrándolos cada rato”, concluyó.