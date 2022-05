Aun no se instala comisión para dictaminar desafuero de Diputado

La Paz, Baja California Sur.- A pesar de que la semana pasada el poder legislativo recibió la solicitud de procedencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los diputados aún no han instalado la Comisión que dictaminará si se retira el fuero o no a Juan Pérez Cayetano para que como cualquier ciudadano responda ante la ley por las acusación de abuso sexual que sobre él pesan.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Gabriela Montoya Terrazas señaló que esta comisión aún no se instala, por lo tanto todavía no comienza a correr el plazo de hasta 45 días hábiles para que a Pérez Cayetano se le despoje o no de su fuero constitucional que le protege de cualquier acción judicial.

Incluso, la legisladora aclaró que a ese plazo podrían añadirse otros 15 días “en caso extraordinario”, por lo que el trámite se alargaría hasta los dos meses.

Por su parte el diputado local, Juan Pérez Cayetano, enfrenta un problema de salud, como lo dio a conocer el pasado 7 de mayo al subir a redes sociales una fotografía postrado en la cama de lo que pareciera ser un nosocomio privado.