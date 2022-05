10 de mayo, nada que festejar

La Paz, Baja California Sur.- Integrantes de Colectivos de Búsqueda por La Paz se congregaron, la mañana de este martes, en la explanada de Palacio de Gobierno estatal para manifestarse de forma pacífica, en una fecha “en la que deberíamos estar conmemorando” y en la que sin embargo, las envuelve un gran dolor.

“No tenemos porqué festejar el 10 de mayo, pues como madres tenemos un gran dolor”, señaló una de las rastreadoras presentes en la Plaza de la Reforma.

“Estamos muertos en vida”, agregó.

“A todos los aquí presentes nos falta un hijo, un hermano, un familiar… pero si no los buscamos nosotros no los busca nadie”, lamentó la madre de familia quien denunció que si aún están de pie, es por los que se fueron, por los que no están.

En ese sentido lamentó que poco o nada se haya hechos desde las instancias oficiales por apoyarlos.

“No tenemos nada”, señaló la madre buscadora al explicar que poco han hecho las pasadas administraciones, y en la de Víctor Castro se han hecho promesas de apoyo como facilitarles drones o perros rastreadores, ayuda que hasta el momento no ha llegado.

De igual forma, la procuración de justicia en sus casos, brilla por su ausencia.

“Mi expediente está en blanco, como las carpetas de otras compañeros”, se quejó.

“Para mí eso es una burla”, añadió la madre de un varón que lleva ya 3 años desaparecido desde que llegó de visita a tierras sudcalifornianas.

“Seguimos igual que antes, no hay personal suficiente en la PGJE” señaló al agradecer el apoyo de los medios por la difusión que hacen de su lucha a la vez que pidió la empatía de la ciudadanía, “que se comparta la información, aunque sea de forma anónima”.

Ya no buscamos justicia, solo encontrar a nuestros seres queridos, puntualizó la madre buscadora.