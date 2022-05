Parece que en el Ayuntamiento paceño “no pasa nada”

La Paz, Baja California Sur.- “Pareciera que vivimos en una ayuntamiento donde no pasa nada, un ayuntamiento desapegado de la realidad” lamentó el regidor del Cabildo de La Paz, Estuardo González Rodríguez.

“Pareciera que vamos como los cangrejos, para atrás, en lugar que vaya mejorando la administración parece que vamos en reversa”, insistió el edil tras señalar que dudaba que pudiese haber “una administración más mala que la de Rubén Muñoz”

“… pero en 7 meses ya hubo alguien que le ganó”, lamentó.

Es una realidad, vemos todos los días problemas en la sociedad por falta de cumplimiento de las metas a las que estamos obligados como ayuntamiento. Es una tristeza ver cómo no podemos avanzar en materias tan simples… no vemos resultados ni en el agua potable, ni en recolección de basura, ni en alumbrado público, ni en seguridad”, insistió al recalcar que los errores de la administración no solo atañen a servicios básicos, también a áreas como cultura.

“Acabamos de ver algo insólito en la escenificación del desembarco de Hernán Cortés, este 3 de mayo” señaló al relatar el evento de las Fiestas de Fundación a cargo de la Dirección de Cultura.

“Me sentí ofendido…fue un grotesco espectáculo circense el que se presentó que nada que ver con nuestra historia y con nuestra idiosincrasia”.

“Yo, como mucha gente, salí muy molesto porque fue denigrante… nada tiene que ver la Malinche con BCS”, concluyó el edil paceño.