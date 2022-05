Destapan a Ricardo Velázquez para La Paz

La Paz, Baja California Sur.-En desayuno con mujeres realizado este sábado, el senador morenista, Ricardo Velázquez Meza fue destapado como candidato a la alcaldía de La Paz.

En conocido restaurante, el senador morenista fue presentado por el coordinador de Ricardo Monreal Avila, Néstor Méndez quien aseguró a las asistentes, “aquí en el 2024 vamos a caminar de la mano de Ricardo Velázquez para que se logre la presidencia municipal de La Paz”.

“(Ricardo Velázquez) está haciendo un trabajo en el Senado, extraordinario … por eso el doctor Ricardo Monreal me pidió a venir a acompañarlo hoy a este evento”, recalcó Néstor Núñez quien adelantó que en breve el coordinador de los senadores morenistas, estará en BCS, “para que platique con ustedes, para que lo conozcan, no solo de la tele, si no que vean quien es, así deben ser los gobernantes”.

“Y en esa ruta vamos a caminar juntos los dos Ricardos, Velázquez para La Paz y Monreal para la presidencia de la República”, puntualizó Néstor Méndez.

Por su parte, el mulegino Ricardo Velázquez consideró que se le “ha quedado a deber mucho a La Paz” por lo que garantizó que “quiere cambiar” al municipio capital, que tiene un discurso, pero primero “va a trabajar para ello”.