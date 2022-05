Comparará grupo interinstitucional necropsias de Debanhi

A través de un video, el papá de Debanhi, Mario Escobar dio a conocer que las dos autopsias que se realizaron al cuerpo de su hija serán comparadas y revisadas por un grupo interinstitucional.

NL.- A través de un video, el papá de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, Mario Escobar dio a conocer que las dos autopsias que se realizaron al cuerpo de su hija serán comparadas y revisadas por un grupo interinstitucional.

“Este grupo, vamos a tener la participación de dependencias como es la Fiscalía General del estado, la Comisión del Gobierno Federal, así como de diferentes organismos que ya se han mencionado”, dijo.

Mencionó que también participan la Comisión de Derechos Humanos y el Observatorio Nacional.

“Para poder determinar la muerte de mi niña, de Debanhi. Además de puntualizar que la Fiscalía General del estado de Nuevo León siempre ha estado en la mejor disposición de no agotar ninguna diligencia”, citó.

Aseguró que también se hará un análisis táctico de todas las diligencias, de todas líneas de investigación del proceso para poder tener una mejor certeza.

“Queremos que salga la verdad y dejar un precedente, que ningún feminicidio a nivel nacional o estatal quede impune”, estableció.

A pesar de la muerte de su hija, Escobar confesó que sigue con la esperanza de verla entrar un día por la puerta de su casa.

“No me cae el veinte”, subrayó.

A los jóvenes les pidió que obedezcan a sus papás porque ellos tienen un sexto sentido.

“Sus papás tienen un sexto sentido, su mamá, su abuelito, los maestros, que les deje un precedente esto que pasó con mi niña, con Debanhi, que ya no la tenemos lamentablemente”, afirmó.

Añadió que los jóvenes tienen que hacer caso de las corazonadas de los adultos.

“No salgan porque no queremos que les pase a ustedes. No queremos eso. Hay que cuidarnos y hacer caso a las corazonadas que tenemos como adultos para no estar en esta situación”, concluyó.