Pide Argentina Flores, le devuelvan la supervisión de la Secundaria 20

La Paz, Baja California Sur.- La profesora Argentina Flores Soto, pide que “con urgencia” le regresen las funciones como supervisora de la Secundaria Técnica 20 de Camino Real de donde fue separada tras alzar la voz frente a un grupo de educandos luego de conocerse los casos de acoso sexual en el plantel.

El video de la Supervisora de Secundarias Técnicas, molesta por el presunto acoso sexual a una alumna, rápidamente se viralizó, y provocó un ríspido encuentro con la directora del plantel, quien pidió se siguieran los protocolos establecidos para tales casos.

Días después, Flores Soto recibió oficio donde se le relevaba de la supervisión de esa secundaria, pero continuaba con su encargo en otros planteles de la zona.

Ante tal decisión, Flores Soto se inconformó y en un comunicado a la opinión pública afirma: “Yo quiero continuar supervisando la Esc. Sec. Técnica No. 20 Francisco Contreras Verdugo”.

“No hice nada malo, solo cumplir con mi trabajo de supervisión”, insiste la funcionaria educativa quien solicita “con urgencia”, se le regresen las funciones como supervisora de esa secundaria.

“Los alumnos me esperan, los padres de familia también y muchos docentes totalmente comprometidos y profesionales con su labor”, señaló la depuesta supervisora.

“Los demás… el Jefe de departamento, la directora y los acosadores que se vayan, que se cambien de adscripción para que no me molesten ni me estorben porque soy una supervisora con pasión y talento, estoy haciendo mi trabajo y sirviendo a mi patria”, concluyó.