No son parejos los operativos de Inspección Fiscal en El Médano

Los Cabos, Baja California Sur.- Vendedores ambulantes de la playa El Médano se inconformaron ante los operativos implementados por Inspección Fiscal en Cabo San Lucas a cargo de Manuel Guerrero Cruz, pues consideraron “no son parejos para todos”.

“Este señor presume hacer operativos para todos los vendedores ambulantes, pero, no es cierto, ¿por qué no multa al de las sombrillas? Pues nosotros le decimos al presidente municipal, Óscar Leggs Castro; resulta que no los multa porque es socio del que las renta” señalaron vendedores de joyería de plata y fruta, quienes agregaron:

Manuel Guerrero es socio de las sombrillas azules que ven en la playa, además, cobra a la semana a diversos compañeros para no ser molestados”.

“Las sombrillas de Manuel Guerrero están en toda la playa, y el presidente municipal ni enterado está. Ahora, el recién llegado de director, el tal Samuel Peruyero, no le dice nada”.

“Ojalá el presidente municipal sepa a quienes tiene dentro de Inspección Fiscal, porque ese Manuel Guerrero finge hacer operativos, pero, solamente se lo aplica a la gente que no quiere darle dinero”, concluyeron.