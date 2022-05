Si actuará en La Paz la Sonora Dinamita

La Paz, Baja California Sur.- A pesar de que, en sus cuentas oficiales de redes sociales, la Sonora Dinamita aclaró que no fue contratada para ofrecer una presentación en La Paz durante las Fiestas de Fundación, el Ayuntamiento paceño insiste en que la actuación del grupo de nombre “La Sonora Dinamita de Lucho Argain” está confirmada para el sábado 14 de mayo en el Malecón porteño.

El Ayuntamiento “ante la duda que ha generado la presentación artística programada para el próximo sábado 14 de mayo, en el marco de las Fiestas de Fundación de La Paz”, el grupo de música tropical será el plato fuerte de las “Noches Pegajosas” del próximo sábado 14 de mayo.

Aún así, en sus cuentas oficiales, la Sonora Dinamita advierte: “Amigos de La Paz, NO estaremos nosotros. Es nuestra publicidad, imagen de nuestros integrantes y Marca de unos servidores. Pero NO estaremos en dicho evento, NO se dejen engañar, nosotros la fecha que aparecemos anunciados tenemos un evento Privado en el Edo de México, el empresario que les está vendiendo nuestra presentación y llevando el elenco los está defraudando”.

Esta aclaración, hace suponer que el grupo que se presentará en las Fiestas de Fundación será uno de casi una decena de agrupaciones tropicales que se han formado alrededor de fundadores o familiares de esta mítica sonora, fundada por Lucho Argain en 1960 en Medellín, Colombia.

¿A quién creerle?