No porque haya Expo dejarán de pavimentarse las calles

Comondú, Baja California Sur.- No por organizar la tradicional “Expo Comondú 2022” se van a dejar de pavimentar calles, ni mucho menos, bachear las avenidas, aclaró la alcaldesa comundeña, Iliana Talamantes.

En su página oficial en redes sociales, la edil confirmó la fecha de la Expo Comondú, que será del 15 al 25 de julio. “Serán diez días de mucho trabajo por parte del gobierno, ya que nuestro principal objetivo es que la gente se divierta”.

“A quienes me dicen que en lugar de la Expo, se arreglen las calles, les quiero decir que las calles se están arreglando; existe el programa de Bacheo permanente. Las familias de Comondú no me dejarán mentir que sobre la calle Zaragoza se acaban de realizar los arreglos”.

“No podemos abarcar todo en un solo momento, pero, los trabajamos de bacheo y pavimentación se están realizando. Quiero dejar en claro que al hacer la Expo, no se va a dejar de pavimentar o bachear”, agregó.

La edil municipal dijo “no vamos a ser irresponsables de las finanzas del municipio, y les puedo asegurar que todos merecemos una fiesta”.