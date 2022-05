Hizo perico esperar media hora a los Testigos de Jehová

CDMX.- Si vives en México, quizá te has encontrado en más de una ocasión a los testigos de Jehová afuera de tu hogar. Hablamos de quienes tocan las casas para leer o conversar las escrituras de su religión. Por ello, el video de un perico en TikTok se viralizó casi de inmediato.

¿Cuál es la relación? Resulta que los testigos de Jehová permanecieron media afuera de un domicilio al creer que alguien les decía que pronto saldría, pero en realidad quien les respondía era un periquito.

Fue a través de la cuenta '@jhosuargz' con un video de TikTok en donde este caso se hizo visible.

El dueño del ave narró lo ocurrido. Según contó, llegando a su casa encontró a varios testigos de Jehová que le contaron llevaban ya 30 minutos afuera de su domicilio.

No se iban del lugar, pues dentro del hogar alguien les gritaba “ahí voy”. Los testigos pensaron que se trataba de una persona, pero en realidad se trataba del perico de la casa.

«Voy llegando a la casa y había unos testigos de Jehová. Les pregunto que qué se les ofrece. Me dicen ‘estamos esperando que nos abran porque hay una persona que está diciendo ‘ahí voy, ahí voy’. Y pues no hay nadie estoy solo. Es un periquito que tenemos que tocar la puerta y dice ‘ahí voy’.

Y pues este loco -el perico- ahí tiene 30 minutos a los testigos de Jehová esperando porque les está diciendo ‘ahí voy, ahí voy'», narró el dueño del perico. Incluso, el hombre tocó su puerta para mostrar que en realidad su perico responde.

Como esperarse, el video se viralizó casi de inmediato con múltiples reacciones: “Se cotorreó a los testigos”; “Los testigos después de que les dijiste que no había nadie en la casa”; “los testigos: por fin alguien nos responde, a esperar!”; “Los testigos de Jehová ahorita ya no salen a predicar, no eran ellos”, se lee entre las reacciones.