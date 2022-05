En Los Cabos no hay invasores

Los Cabos, Baja California Sur.– Para el gobernador, Víctor Castro Cosío, en Los Cabos no existen invasiones ni invasores, solo “compañeros que tienen una necesidad, un derecho a un espacio en dónde vivir”.

Así lo consideró el mandatario durante su visita a Los Cabos en días pasados para el arranque de “Tu bienestar nos une”, opinión que no fue del todo bien recibida por la opinión pública.

“Nadie es invasor en su tierra” justificó.

Para Castro Cosío los invasores son “los que quisieron vinieron a querernos quitar la quitarnos la energía eléctrica y los diputadas y diputados del PRI y del PAN les dieron su apoyo, esos son los invasores, pero los compañeros que vienen de otros estados y no encuentran en donde asentarse y se asientan en condiciones irregulares, a veces arriesgando la vida de ellos, de sus familias, no les puedo llamar yo así, nunca le he llamado así».

Castro Cosío responsabilizó de esta situación a “los abusos y los excesos de quienes se adueñaron de la tierra por años, nos han obligado a mucha gente a tener que ir a un arroyo … pero eso yo no le llamó igual que tú”, respondió a un reportero.