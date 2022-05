Aquí nadie pagaba al ISSSTE: Castro Cosío

La Paz, Baja California Sur.- Tras anunciar que este 5 de mayo se realizará “un corte” para conocer qué se ha hecho administrativamente, el gobernador del estado, Víctor Castro reveló que el adeudo con el ISSSTE asciende a 4 mil millones de pesos.

“Es muy grande…deben más los Ayuntamientos”, señaló al aclarar que al trabajador se le descontaba de su sueldo su cuota pero no se enteraba al ISSSTE.

Tras insistir que el adeudo con el ISSSTE es “muy grande” consideró que ello se debe también, a que son “demasiado obesos” los aparatos administrativos tanto del gobierno estatal como de los municipales.

“Hay que adelgazar el aparato burocrático”, advirtió Castro Cosío.

El mandatario consideró que hay que buscar el desarrollo económico y no solo esperar que las dependencias sean las que tengan que ofrecer una plaza a quien busca empleo.

Y es que reveló, la situación no es halagüeña en la administración estatal. “Nos dejaron en este año, 2 mil millones de pesos de déficit. Aunque no le pagáramos a nadie, no saldríamos”, lamentó.