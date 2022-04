No habrá fiscal anticorrupción “carnal”

La Paz, Baja California Sur.– El próximo fiscal anticorrupción no será un funcionario recomendado por que “es mi cuate o mi compadre… no es carnal, no pertenece a un grupo político” ofreció Guillermo Lara Morales, presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

“La misma convocatoria es delimitante, no deben (los aspirantes) haber pertenecido al Poder Judicial o a un partido político ni haber sido militante o candidato” aclaró Lara Morales en conferencia de prensa ofrecida la tarde de este lunes y donde estuvo acompañado de los integrantes de la Comisión de Selección de la Terna para ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción en BCS.

Ahí, se convocó a los profesionales del derecho interesados en participar a postularse en el proceso para designar al próximo fiscal anticorrupción.

“Coloquialmente, trataremos que no sea una designación de dedo, si no hacer una convocatoria donde van a participar las mejores abogadas y abogados”, insistió Lara Morales.

“En ese proceso de selección uno de las fases primordiales es la presentación de un ensayo así como el plan de trabajo… ahí se sabrá si conoce el tema”, añadió.

Los convocantes a la vespertina rueda de prensa explicaron que con base en la reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos efectuada en el año 2015, las entidades Federativas iniciaron la instauración de los Sistemas Estatales Anticorrupción que son “las instancias de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.

Sin embargo, el Sistema Estatal Anticorrupción en BCS se encuentra operando sin la integración del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, “por lo que se realizan los quehaceres necesarios para el nombramiento del titular de la Fiscalía que completará la conformación Íntegra del Sistema Estatal Anticorrupción”.