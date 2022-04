Los Agúndez, buscando chupar la chichi de Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur.- A “no quedarse callados con el Alcalde” conminó el diputado local por el distrito XII, Cristian Agúndez, la mañana de este lunes a los habitantes de Buena Vista y La Rivera.

“Si reciben la visita del Alcalde o del Gobernador no se queden callados; no se queden callados con el Puente Santa Cruz, no quedarse callados con los temas del agua, el tema del relleno sanitario y el apoyo a los pescadores”, les dijo el diputado del Partido del Trabajo (PT) la mañana de este lunes, en el marco del acto cívico celebrado en San José del Cabo.

Agúndez Gómez insistió a los ciudadanos de dichas demarcaciones a no quedarse callados en sus necesidades cuando el alcalde, Óscar Leggs Castro los visite.