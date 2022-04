Vámonos para Loreto

Loreto, Baja California Sur.– El mágico pueblo de Loreto celebra 325 años de su fundación, es por ello que ha organizado el Festival de la Antigua California que se desarrollará del 4 al 15 de mayo que tendrá una variada oferta de eventos culturales, artísticos, musicales, gastronómicos y sociales.

“El Festival Antigua California fue fundado para celebrar la historia única de 325 años de edad de Loreto como El lugar donde nació California. Este año, lo hacemos celebrando la historia, el arte, la música, la cultura ranchero y el vino, como el lugar de nacimiento del lugar donde se cultivaron las uvas por primera vez en California”, señalaron los organizadores.

En este año 325 de Loreto, al salir de la pandemia, “nos emociona producir varios eventos que muestran algunos de los mejores talentos musicales de arriba y abajo de la Península de Baja California. La mayoría de nuestros eventos presentarán artistas musicales de géneros que van desde música regional, sierreno, cumbias, baladas mexicanas, jazz latino, rock and roll, guitarra clásica, saxofón y música folclórica junto con una mezcla ecléctica de estilos y géneros conocidos local como versatil”,resaltaron los organizadores al referirse a la cartelera musical del evento que incluye a California Brass, Rock and Blues clásico y latino, Perros de Playa con su Rock and Roll clásico, Micklos Rock desde Constitución y Loreto, Dominus Levian, mezcla original de Folk Rock Grunge de Tijuana, Tabaco, la propia banda de poder local de Loreto Funk Rock, Julieta, banda icónica de Rock and Roll de Los Cabos, house band para Cabo Wabo, Ambar, rock clásico y original desde La Paz, y Trevolts, voz poderosa, rock original de Tijuana.

A continuación el programa completo del Festival: